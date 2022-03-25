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Регион
Опубликовано 25 марта 2022, 16:45
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Китайские стриминговые платформы удалили фильмы с Киану Ривзом

Киану Ривз. Фото © Kinopoisk

Киану Ривз. Фото © Kinopoisk

Например, с сайта iQiyi исчезли трилогия "Матрица", фильмы "Скорость", "Невероятные приключения Билла и Теда", "Любовь по правилам и без" и "Дом у озера".

Китайские стриминговые сервисы удалили фильмы и другой видеоконтент с участием канадского актёра Киану Ривза из-за его выступления на концерте, посвящённом Тибету. Об этом пишет агентство Reuters.

Отмечается, что это решение iQiyi, Tencent Video, Youku и Migu Video. Сервисы удалили большую часть фильмографии Ривза, а также стёрли результаты поиска, которые связаны с его именем.

Так, с сайта iQiyi исчезли трилогия "Матрица", фильмы "Скорость", "Невероятные приключения Билла и Теда", "Любовь по правилам и без" и "Дом у озера". Также как минимум 19 фильмов пропали из Tencent Video. Как уточняет издание, такое решение сервисов связано с тем, что Пекин отвергает претензии на независимость Тибета.

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А ранее Киану Ривз признался, какую таблетку выбрал бы при реальной встрече с Морфеусом. Актёр также поделился впечатлениями от работы над новой частью "Матрицы" и рассказал, какая сцена его любимая.

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Николь Вербер
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