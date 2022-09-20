Поляки третируют украинских мигрантов

Тяжёлые условия труда и несправедливое отношение работодателей всё чаще провоцируют конфликты между украинскими мигрантами и поляками. Об этом пишет "Страна.ua".

Так, работающий в Гливице 18-летний украинец Роман рассказал, что недавно работники его предприятия организовали забастовку из-за того, что работодатели удерживали у иностранцев деньги за обеденный перерыв. Руководство на фоне недовольства всё же уступило и отказалось от дискриминационной практики. Тем не менее условия труда по-прежнему непростые: оплата часа составляет 15-16 злотых, за день это около 160, или около 30 евро. Или примерно 1800 рублей.

"Многие, чтобы больше заработать, готовы пахать и по 15 часов, и в выходные, набивают часы", — пожаловался украинец.

По словам работающей на заводе под Вроцлавом Галины, в комнатах общежития живут, как правило, по четыре человека. А заработанных денег хватает только, чтобы выжить. Также многие украинцы отмечают сокращение и без того низких зарплат после притока соотечественников. Например, за мойку окон платят восемь злотых в час, хотя раньше предлагали 12. Относительно высокие зарплаты анонсируют для шахтёров и слесарей, а неквалифицированные рабочие без знания языка жалуются на мизерные зарплаты и тяжёлые условия.

Жалуются украинцы и на отношение поляков-коллег. Местные называют приезжих "штрейкбрехерами", поскольку те соглашаются работать на условиях, на которые граждане страны не идут. Мигранты жалуются также на отношение местных — из-за них они постоянно сталкиваются с "вопиющими случаями убийств, избиений и унижений".