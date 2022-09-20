Слуцкому не дали визу для участия в Генассамблее ООН
Слуцкий заявил, что не получил американскую визу для участия в сессии Генассамблеи ООН
Глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не получил американскую визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом формального отказа парламентарий также не получил.
"Много вопросов относительно моего участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Отвечаю: остаюсь в Москве, на рабочем месте в Государственной думе, визу к сроку поездки в Посольстве США в РФ не дали (без формального отказа)", — сообщил Слуцкий в беседе с ТАСС.
Напомним: 13 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и часть членов делегации получили американские визы для посещения недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдёт с 20 по 26 сентября. Выступление представителя России запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра.
ТАСС / Сергей Фадеичев