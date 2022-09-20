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20 сентября, 20:07

"Остаюсь в Москве": Слуцкому не дали визу для участия в Генассамблее ООН

Слуцкий заявил, что не получил американскую визу для участия в сессии Генассамблеи ООН

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не получил американскую визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом формального отказа парламентарий также не получил.

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"Много вопросов относительно моего участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Отвечаю: остаюсь в Москве, на рабочем месте в Государственной думе, визу к сроку поездки в посольстве США в РФ не дали (без формального отказа)", — сообщил Слуцкий в беседе с ТАСС.

Напомним: 13 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и часть членов делегации получили американские визы для посещения недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдёт с 20 по 26 сентября. Выступление представителя России запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Иван Косицын

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