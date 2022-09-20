Глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не получил американскую визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом формального отказа парламентарий также не получил.

"Много вопросов относительно моего участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Отвечаю: остаюсь в Москве, на рабочем месте в Государственной думе, визу к сроку поездки в Посольстве США в РФ не дали (без формального отказа)", — сообщил Слуцкий в беседе с ТАСС.