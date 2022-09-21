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21 сентября, 09:39

PR-менеджер раскрыла информацию о состоянии попавшего в больницу актёра Бурунова

<p>Сергей Бурунов. Фото © Shutterstock</p>

Сергей Бурунов. Фото © Shutterstock

PR-менеджер актёра Сергея Бурунова, госпитализированного ранее с ковидом, рассказала "Газете.ру" о его состоянии. По словам Анастасии Сайфулиной, артист чувствует себя "нормально".

"Сергей заболел ковидом. Он ответственно относится к своему здоровью, поэтому поехал в больницу. Чувствует себя нормально", — рассказала представитель актёра.

Число заболевших ковидом за сутки россиян превысило 53 тысячи

Число заболевших ковидом за сутки россиян превысило 53 тысячи

Ранее Лайф писал, что российского актёра Сергея Бурунова, известного по "Полицейскому с Рублёвки", доставили с ковидом в одно из медучреждений столицы. Среди симптомов у него наблюдается кашель с мокротой и боль в горле.

Матвей Шандрыголов

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