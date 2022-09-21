PR-менеджер раскрыла информацию о состоянии попавшего в больницу актёра Бурунова
Сергей Бурунов. Фото © Shutterstock
PR-менеджер актёра Сергея Бурунова, госпитализированного ранее с ковидом, рассказала "Газете.ру" о его состоянии. По словам Анастасии Сайфулиной, артист чувствует себя "нормально".
"Сергей заболел ковидом. Он ответственно относится к своему здоровью, поэтому поехал в больницу. Чувствует себя нормально", — рассказала представитель актёра.
Ранее Лайф писал, что российского актёра Сергея Бурунова, известного по "Полицейскому с Рублёвки", доставили с ковидом в одно из медучреждений столицы. Среди симптомов у него наблюдается кашель с мокротой и боль в горле.