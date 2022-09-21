НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 сентября, 08:09

Число заболевших ковидом за сутки россиян превысило 53 тысячи

В России выявили 53 045 случаев заражения ковидом за сутки

В России выявили 53 045 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, говорится в статистике федерального оперштаба по борьбе с эпидемией.

"Госпитализирован 4321 человек, на 7,1% меньше по сравнению с 20 сентября. Выписано в связи с выздоровлением 59 718 человек, на 14,4% больше по сравнению с 20 сентября. Выявлено 53 045 новых случаев CoViD-19. Подтверждено 107 летальных исходов", — сказано в сводке.

Врач ответил на три главных вопроса про ковид

Врач ответил на три главных вопроса про ковид

Ранее главврач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев подтвердил, что ковид стал протекать практически как ОРВИ: насморк, заложенность в носу, першение в горле, сухой кашель, а также повышение температуры и озноб.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров