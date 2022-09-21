Число заболевших ковидом за сутки россиян превысило 53 тысячи

В России выявили 53 045 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, говорится в статистике федерального оперштаба по борьбе с эпидемией.

"Госпитализирован 4321 человек, на 7,1% меньше по сравнению с 20 сентября. Выписано в связи с выздоровлением 59 718 человек, на 14,4% больше по сравнению с 20 сентября. Выявлено 53 045 новых случаев CoViD-19. Подтверждено 107 летальных исходов", — сказано в сводке.