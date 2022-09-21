В энергоблоке Запорожской АЭС нашли повреждения после ночного обстрела ВСУ

Запорожская АЭС сегодня ночью вновь подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Как сообщили в Администрации Энергодара, в результате атаки повреждена высоковольтная линия электропередачи.

"В ночь с 20 на 21 сентября в 1:16 ВСУ открыли артиллерийский огонь по месторасположению станции. Разрывы зафиксированы в ста метрах от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи. Также повреждено оборудование связи одного из энергоблоков", — рассказали в администрации.

В результате разрывов линий было временно отключено два трансформатора. Также из-за потери питания произошёл аварийный запуск двух дизель-генераторов системы безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива. Известно, что в результате атаки никто не пострадал.