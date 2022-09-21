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21 сентября, 07:59

В энергоблоке Запорожской АЭС нашли повреждения после ночного обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС и повредили оборудование связи одного из энергоблоков

<p>Обстрелы ВСУ привели к повреждениям<strong style="font-weight: bold;"> </strong>высоковольтной линии электропередачи на территории ЗАЭС. Фото © t.me / "<a href="https://t.me/zaporojie24/3225" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Энергодарский связной</a>"</p>

Обстрелы ВСУ привели к повреждениям высоковольтной линии электропередачи на территории ЗАЭС. Фото © t.me / "Энергодарский связной"

Запорожская АЭС сегодня ночью вновь подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Как сообщили в Администрации Энергодара, в результате атаки повреждена высоковольтная линия электропередачи.

"В ночь с 20 на 21 сентября в 1:16 ВСУ открыли артиллерийский огонь по месторасположению станции. Разрывы зафиксированы в ста метрах от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи. Также повреждено оборудование связи одного из энергоблоков", — рассказали в администрации.

В результате разрывов линий было временно отключено два трансформатора. Также из-за потери питания произошёл аварийный запуск двух дизель-генераторов системы безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива. Известно, что в результате атаки никто не пострадал.

Спецкорпус и система охлаждения Запорожской АЭС повреждены в результате обстрела ВСУ

Спецкорпус и система охлаждения Запорожской АЭС повреждены в результате обстрела ВСУ

Также Лайф сообщал, что вчера подразделения ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию рядом с Запорожской АЭС. Так, 24 артиллерийских снаряда было выпущено украинскими военными со стороны Никополя в Днепропетровской области. Российская артиллерия подавила огневые точки противника.

Оксана Попова

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