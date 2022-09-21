Шойгу заявил, что на стороне Украины воюет чуть более тысячи иностранных наёмников
Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что на стороне Украины в боевых действиях принимает участие чуть больше тысячи иностранных наёмников.
"Нельзя не сказать об инструкторах, но не просто инструкторах, а о наёмниках, которые находятся в этой среде. На сегодняшний день их осталось чуть больше тысячи", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
При этом, по словам Шойгу, погибло уже более двух тысяч наёмников. Кроме того, он обратил внимание, что их набор ведётся практически "под государственной опекой".
Кстати, ранее Сергей Шойгу заявлял, что Украина лишилась половины своей армии в ходе боевых действий. Министр обороны РФ добавил, что это стало причиной уже четвёртой волны мобилизации, объявленной Киевом: призвано ещё 300 тысяч украинцев.
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