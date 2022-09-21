Шойгу заявил, что на стороне Украины воюет чуть более тысячи иностранных наёмников

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что на стороне Украины в боевых действиях принимает участие чуть больше тысячи иностранных наёмников.

"Нельзя не сказать об инструкторах, но не просто инструкторах, а о наёмниках, которые находятся в этой среде. На сегодняшний день их осталось чуть больше тысячи", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом, по словам Шойгу, погибло уже более двух тысяч наёмников. Кроме того, он обратил внимание, что их набор ведётся практически "под государственной опекой".