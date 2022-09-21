Шойгу заявил, что Россия борется не только с Украиной, но и с коллективным Западом
Россия ведёт военные действия не только с боевиками на территориях Украины, но и коллективным Западом, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Не могу не сделать акцент на том, что мы на сегодняшний день воюем не только с Украиной и украинской армией, сколько с коллективным Западом. <...> Уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, с НАТО, можно наоборот — с НАТО, с коллективным Западом", — сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".
Кроме того, Шойгу также подчеркнул, что у Украины почти закончилось собственное оружие, добавив, что это бывшее советское вооружение.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к нации заявлял, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в её распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и народа. Глава государства напомнил, что наша страна располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ