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21 сентября, 07:01

Шойгу заявил, что Россия борется не только с Украиной, но и с коллективным Западом

Россия ведёт военные действия не только с боевиками на территориях Украины, но и коллективным Западом, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Не могу не сделать акцент на том, что мы на сегодняшний день воюем не только с Украиной и украинской армией, сколько с коллективным Западом. <...> Уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, с НАТО, можно наоборот — с НАТО, с коллективным Западом", — сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Кроме того, Шойгу также подчеркнул, что у Украины почти закончилось собственное оружие, добавив, что это бывшее советское вооружение.

"Это не блеф": Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России

"Это не блеф": Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к нации заявлял, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в её распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и народа. Глава государства напомнил, что наша страна располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер

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