Шойгу заявил, что Россия борется не только с Украиной, но и с коллективным Западом

Россия ведёт военные действия не только с боевиками на территориях Украины, но и коллективным Западом, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Не могу не сделать акцент на том, что мы на сегодняшний день воюем не только с Украиной и украинской армией, сколько с коллективным Западом. <...> Уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, с НАТО, можно наоборот — с НАТО, с коллективным Западом", — сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Кроме того, Шойгу также подчеркнул, что у Украины почти закончилось собственное оружие, добавив, что это бывшее советское вооружение.