Путин: Новороссия и освобождённые территории не хотят оказаться под игом неонацистов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что жители исторических земель Новороссии и других освобождённых территорий Украины не хотят оказаться под "игом неонацистского режима".

"Хочу подчеркнуть: мы знаем, что большинство людей, живущих на освобождённых от неонацистов территориях, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима", — сказал глава государства в телеобращении к россиянам.