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21 сентября, 06:52

Путин: Новороссия и освобождённые территории не хотят оказаться под игом неонацистов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что жители исторических земель Новороссии и других освобождённых территорий Украины не хотят оказаться под "игом неонацистского режима".

"Хочу подчеркнуть: мы знаем, что большинство людей, живущих на освобождённых от неонацистов территориях, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима", — сказал глава государства в телеобращении к россиянам.

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Также в ходе обращения к гражданам президент заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Как указал глава государства, "в ход пошёл ядерный шантаж".

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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