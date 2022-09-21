Путин: Новороссия и освобождённые территории не хотят оказаться под игом неонацистов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что жители исторических земель Новороссии и других освобождённых территорий Украины не хотят оказаться под "игом неонацистского режима".
"Хочу подчеркнуть: мы знаем, что большинство людей, живущих на освобождённых от неонацистов территориях, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима", — сказал глава государства в телеобращении к россиянам.
Также в ходе обращения к гражданам президент заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Как указал глава государства, "в ход пошёл ядерный шантаж".