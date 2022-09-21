Мобилизованные россияне будут иметь статус и зарплату контрактников
Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, будут иметь статус и уровень денежного содержания как у военнослужащих по контракту. Это прописано в опубликованном в среду указе президента Владимира Путина.
"Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту", — говорится в документе.
Кроме того, указ регламентирует, что категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяет Правительство РФ.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.
ТАСС / Новодережкин Антон