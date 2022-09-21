Мобилизованные россияне будут иметь статус и зарплату контрактников

Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, будут иметь статус и уровень денежного содержания как у военнослужащих по контракту. Это прописано в опубликованном в среду указе президента Владимира Путина.

"Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту", — говорится в документе.

Кроме того, указ регламентирует, что категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяет Правительство РФ.