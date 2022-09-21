ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 06:49
16924

Мобилизованные россияне будут иметь статус и зарплату контрактников

Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, будут иметь статус и уровень денежного содержания как у военнослужащих по контракту. Это прописано в опубликованном в среду указе президента Владимира Путина.

"Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту", — говорится в документе.

Кроме того, указ регламентирует, что категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяет Правительство РФ.

Путин: Россия не может отдать близких ей людей на Украине на растерзание палачам
Путин: Россия не может отдать близких ей людей на Украине на растерзание палачам

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.

BannerImage

ТАСС / Новодережкин Антон

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar