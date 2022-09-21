Путин: Формирования ВСУ действуют под командованием натовских советников

Украинские формирования действуют фактически под командованием натовских советников. Об этом в ходе своего телеобращения к нации 21 сентября заявил президент России Владимир Путин. По его словам, именно западные кураторы приказали Киеву сорвать переговоры с Москвой, а затем накачали Украину оружием.

"Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наёмников и националистов, воинские части, обученные по стандартам НАТО и под фактическим командованием западных советников", — заявил российский лидер.