Путин: Формирования ВСУ действуют под командованием натовских советников
Украинские формирования действуют фактически под командованием натовских советников. Об этом в ходе своего телеобращения к нации 21 сентября заявил президент России Владимир Путин. По его словам, именно западные кураторы приказали Киеву сорвать переговоры с Москвой, а затем накачали Украину оружием.
"Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наёмников и националистов, воинские части, обученные по стандартам НАТО и под фактическим командованием западных советников", — заявил российский лидер.
Кроме того, Путин заявил, что в России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил.
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