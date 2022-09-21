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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 06:37

Путин: Формирования ВСУ действуют под командованием натовских советников

Украинские формирования действуют фактически под командованием натовских советников. Об этом в ходе своего телеобращения к нации 21 сентября заявил президент России Владимир Путин. По его словам, именно западные кураторы приказали Киеву сорвать переговоры с Москвой, а затем накачали Украину оружием.

"Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наёмников и националистов, воинские части, обученные по стандартам НАТО и под фактическим командованием западных советников", — заявил российский лидер.

Главное из обращения Путина 21 сентября
Главное из обращения Путина 21 сентября

Кроме того, Путин заявил, что в России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил.

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Марина Калегина
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