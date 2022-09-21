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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 06:28
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Путин поручил приравнять статус добровольцев в СВО и бойцов Донбасса к военнослужащим РФ

Глава государства Владимир Путин дал поручение приравнять правовой статус добровольцев, участвующих в спецоперации, и бойцов Донбасса к российским военнослужащим. Об этом он заявил в ходе телеобращения к нации.

"Правительству и Министерству обороны мною уже были даны поручения в полном объёме в кратчайший срок определить правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих Российской армии", — сказал президент.

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Кроме того, глава государства Владимир Путин заявил о том, что цели специальной военной "Операции Z" остаются неизменными. Он обратил внимание на то, что Украина отказалась решать проблему Донбасса мирным путём. Также президент подчеркнул, что Киев заявил о своих притязаниях на ядерное оружие.

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Kremlin.ru

Оксана Попова
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