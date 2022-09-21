Путин: Россия сделает всё для безопасного проведения референдумов в Донбассе

Россия сделает всё для безопасного проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин, выступая с телеобращением к нации.

"Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну: мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю", — подчеркнул глава государства.