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21 сентября, 06:37

Путин: Россия сделает всё для безопасного проведения референдумов в Донбассе

Россия сделает всё для безопасного проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин, выступая с телеобращением к нации.

"Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну: мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю", — подчеркнул глава государства.

В Херсонской области попросили Путина поддержать решение о вхождении в состав России

В Херсонской области попросили Путина поддержать решение о вхождении в состав России

Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

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kremlin.ru

Оксана Попова

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