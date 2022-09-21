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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 06:33
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Путин: Запад приказал Киеву сорвать переговоры

Мирное решение на Украине не устраивает Запад. Об этом в ходе своего телеобращения к нации 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. По его словам, именно западные кураторы приказали Киеву сорвать переговоры с Москвой, в которых, как отметил российский лидер, в определённый момент даже наметился прогресс.

"Очевидно, что мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определённых компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договорённости", — сказал глава государства.

Главное из обращения Путина 21 сентября
Главное из обращения Путина 21 сентября

Путин заявил, что в России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.


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Марина Калегина
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