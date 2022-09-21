Путин: Запад приказал Киеву сорвать переговоры
Мирное решение на Украине не устраивает Запад. Об этом в ходе своего телеобращения к нации 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. По его словам, именно западные кураторы приказали Киеву сорвать переговоры с Москвой, в которых, как отметил российский лидер, в определённый момент даже наметился прогресс.
"Очевидно, что мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определённых компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договорённости", — сказал глава государства.
Путин заявил, что в России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.
LIFE