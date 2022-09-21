Путин: Запад приказал Киеву сорвать переговоры

Мирное решение на Украине не устраивает Запад. Об этом в ходе своего телеобращения к нации 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. По его словам, именно западные кураторы приказали Киеву сорвать переговоры с Москвой, в которых, как отметил российский лидер, в определённый момент даже наметился прогресс.

"Очевидно, что мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определённых компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договорённости", — сказал глава государства.