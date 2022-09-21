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21 сентября, 06:07

Путин объявил в РФ частичную мобилизацию

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил частичную мобилизацию. Под неё подпадут те, кто служил в Вооружённых силах РФ и имеет военные специальности.

"Считаю необходимым поддержать решение Минобороны и генштаба о проведении частичной мобилизации, подчеркну — частичной мобилизации. То есть призыву будут подлежать граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу, имеет соответствующий опыт, военные специальности", — отметил глава государства.

Путин назвал это решение адекватным тем угрозам, которые поступают России, её суверенитету. Частичная мобилизация объявлена с сегодняшнего дня, указ подписан.

Частичная мобилизация и поддержка референдумов: Главное из обращения Путина 21 сентября

Частичная мобилизация и поддержка референдумов: Главное из обращения Путина 21 сентября

Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова

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