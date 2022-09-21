Членам делегации России не выдали визы в США для участия в Генассамблее ООН
Захарова: Двум членам российской делегации на Генассамблее ООН не выдали визы США
Некоторым членам российской делегации на Генассамблее ООН не выдали американские визы. Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, делегации делятся на несколько групп, а официальную утверждает сам президент РФ Владимир Путин.
"Из десяти членов официальной делегации двум членам визы не выдали. Эта тактика уже стала недоброй традицией США, но факт остаётся фактом. Все свои на этот счёт претензии мы высказали, как и делаем всегда", — сказала она в эфире радиостанции "Спутник".
Кроме того, визы не получили один журналист и некоторые сопровождающие делегацию, в числе которых — эксперты, дипломаты и обеспечивающие работу делегации люди, добавила Захарова.
Как писал Лайф, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Самолёт преодолел расстояние от РФ до США по северному пути в облёт недружественных стран за 12 часов. 13 сентября Лавров и часть членов делегации получили американские визы для посещения недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая запланирована с 20 по 26 сентября. А глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что ему не выдали американскую визу для участия в сессии. При этом он уточнил, что также не получал и формального отказа.
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