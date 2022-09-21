Членам делегации России не выдали визы в США для участия в Генассамблее ООН

Некоторым членам российской делегации на Генассамблее ООН не выдали американские визы. Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, делегации делятся на несколько групп, а официальную утверждает сам президент РФ Владимир Путин.

"Из десяти членов официальной делегации двум членам визы не выдали. Эта тактика уже стала недоброй традицией США, но факт остаётся фактом. Все свои на этот счёт претензии мы высказали, как и делаем всегда", — сказала она в эфире радиостанции "Спутник".