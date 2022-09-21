Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Самолёт главы российского внешнеполитического ведомства преодолел расстояние от РФ до США по северному пути в облёт недружественных стран за 12 часов. Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелёта российской делегации не возникало.

В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН у Лаврова запланировано порядка 20 встреч с лидерами и главами МИД ряда государств, а также генсеком всемирной организации Антониу Гутерришем. Как ожидается, в субботу, 24 сентября, глава МИД России выступит с трибуны ГА ООН.