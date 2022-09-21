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21 сентября, 01:58

Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Самолёт главы российского внешнеполитического ведомства преодолел расстояние от РФ до США по северному пути в облёт недружественных стран за 12 часов. Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелёта российской делегации не возникало.

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В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН у Лаврова запланировано порядка 20 встреч с лидерами и главами МИД ряда государств, а также генсеком всемирной организации Антониу Гутерришем. Как ожидается, в субботу, 24 сентября, глава МИД России выступит с трибуны ГА ООН.

Напомним, 13 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и часть членов делегации получили американские визы для посещения недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдёт с 20 по 26 сентября.

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ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Иван Косицын

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