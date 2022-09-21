Херсонские власти обозначили границы при вхождении в состав России

Херсонская область войдёт по результатам референдума в состав РФ в своих административных границах. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"По итогам референдума вся Херсонская область в её административных границах войдёт полностью в состав Российской Федерации", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".