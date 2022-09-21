НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 сентября, 01:40

Херсонские власти обозначили границы при вхождении в состав России

В Херсонской области заявили, что регион войдёт в состав РФ в административных границах

Херсонская область войдёт по результатам референдума в состав РФ в своих административных границах. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"По итогам референдума вся Херсонская область в её административных границах войдёт полностью в состав Российской Федерации", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".

В Херсонской области попросили Путина поддержать решение о вхождении в состав России

В Херсонской области попросили Путина поддержать решение о вхождении в состав России

Ранее Стремоусов рассказал, что под контролем ВС России находится почти 95% Херсонской области. При этом он отметил, что остаётся несколько населённых пунктов, за которые всё ещё идут бои. Стремоусов назвал их "буферной зоной".

Референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

Рогов: Запорожская область объявит независимость в административных границах

Рогов: Запорожская область объявит независимость в административных границах

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров