Херсонские власти обозначили границы при вхождении в состав России
В Херсонской области заявили, что регион войдёт в состав РФ в административных границах
Херсонская область войдёт по результатам референдума в состав РФ в своих административных границах. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"По итогам референдума вся Херсонская область в её административных границах войдёт полностью в состав Российской Федерации", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".
Ранее Стремоусов рассказал, что под контролем ВС России находится почти 95% Херсонской области. При этом он отметил, что остаётся несколько населённых пунктов, за которые всё ещё идут бои. Стремоусов назвал их "буферной зоной".
Референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
ТАСС / Сергей Бобылев