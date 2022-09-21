В ЕС задумались о новом пакете санкций против России

Власти стран Европейского союза могут ввести седьмой пакет антироссийских санкций в случае признания Москвой референдумов в Донбассе. Однако, как сообщает портал Euractiv, единого мнения в ЕС по данному вопросу пока нет.

Источники издания рассказали, что под ограничения могут подпасть лица, причастные к проведению голосования. Конкретно речь идёт о новых секторальных санкциях. Но несколько дипломатов ЕС убеждены в том, что шансы на принятие очередного пакета невелики, так как рестрикции может заблокировать Венгрия.