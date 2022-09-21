Палата представителей США одобрила проект о новых санкциях против россиян

Палата представителей Конгресса США приняла новый законопроект о дополнительных санкциях в отношении граждан России. Об этом сообщил автор инициативы конгрессмен Том Малиновски.

"Палата представителей приняла <...> законопроект, который требует от администрации [президента США Джо] Байдена ввести санкции в отношении почти 200 российских чиновников и других ведущих фигур", — говорится на сайте конгрессмена.

Согласно заявлению, санкции планируется вводить за "критическую поддержку" президента России Владимира Путина и за "его военные действия против Украины". Кроме того, ограничения также предусматриваются за нарушение прав человека. Так, согласно законопроекту, это касается, например, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и российского миллиардера Романа Абрамовича. Также в список вошли прочие госслужащие, бизнесмены и журналисты, например телеведущий ВГТРК Владимир Соловьёв.

Теперь законопроект рассмотрит Сенат Конгресса США. В случае одобрения инициативы следующий шаг останется за американским президентом.