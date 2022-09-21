Палата представителей США одобрила проект о новых санкциях против россиян
Палата представителей Конгресса США приняла новый законопроект о дополнительных санкциях в отношении граждан России. Об этом сообщил автор инициативы конгрессмен Том Малиновски.
"Палата представителей приняла <...> законопроект, который требует от администрации [президента США Джо] Байдена ввести санкции в отношении почти 200 российских чиновников и других ведущих фигур", — говорится на сайте конгрессмена.
Согласно заявлению, санкции планируется вводить за "критическую поддержку" президента России Владимира Путина и за "его военные действия против Украины". Кроме того, ограничения также предусматриваются за нарушение прав человека. Так, согласно законопроекту, это касается, например, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и российского миллиардера Романа Абрамовича. Также в список вошли прочие госслужащие, бизнесмены и журналисты, например телеведущий ВГТРК Владимир Соловьёв.
Теперь законопроект рассмотрит Сенат Конгресса США. В случае одобрения инициативы следующий шаг останется за американским президентом.
А ранее Вашингтон принял санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Кроме чеченского лидера под рестрикции подпали его дочери Табарик, Айшат и Хадижат (Карина), а также супруга Медни. Их внесли в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), что означает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Под рестрикции США также подпали помощник президента РФ Максим Орешкин и детский омбудсмен Марина Львова-Белова.
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