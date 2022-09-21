Украинской армии предрекли крах в ноябре после выборов в Конгресс США

В случае увеличения числа республиканцев в Палате представителей США поддержка Украины со стороны Вашингтона может значительно снизиться. Об этом заявил сенатор Крис Мёрфи в интервью газете The Washington Post.

"Если республиканцы получат контроль над Палатой представителей или Сенатом, я думаю, есть вероятность, что они приостановят любую дополнительную помощь", — убеждён он.

Особое внимание он обратил на тот факт, что радикальное крыло Республиканской партии MAGA, которое является доминирующим, положительно настроено к президенту России Владимиру Путину. К тому же доля республиканцев, лояльных MAGA в Палате представителей, увеличится. А это в свою очередь окажет значительное влияние на геополитическую обстановку в виде прекращения финансирования Киева, подчеркнул Мёрфи.