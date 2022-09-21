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21 сентября, 05:31

Украинской армии предрекли крах в ноябре после выборов в Конгресс США

The Washington Post: ВСУ ждёт крах в ноябре после выборов в Конгресс США

В случае увеличения числа республиканцев в Палате представителей США поддержка Украины со стороны Вашингтона может значительно снизиться. Об этом заявил сенатор Крис Мёрфи в интервью газете The Washington Post.

"Если республиканцы получат контроль над Палатой представителей или Сенатом, я думаю, есть вероятность, что они приостановят любую дополнительную помощь", — убеждён он.

Особое внимание он обратил на тот факт, что радикальное крыло Республиканской партии MAGA, которое является доминирующим, положительно настроено к президенту России Владимиру Путину. К тому же доля республиканцев, лояльных MAGA в Палате представителей, увеличится. А это в свою очередь окажет значительное влияние на геополитическую обстановку в виде прекращения финансирования Киева, подчеркнул Мёрфи.

Республиканцы подготовили Байдену неприятный сюрприз на ноябрь

Республиканцы подготовили Байдену неприятный сюрприз на ноябрь

Ранее бывший американский военный Келлог назвал США стороной конфликта на Украине. Такой вывод он сделал, исходя из того, что Америка предоставляет Киеву 75% гуманитарной, экономической и военной поддержки.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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