Киев получил предупреждение о рисках "победы" над Москвой

Обозреватель The Atlantic Эллиот Акерман предупредил Киев об опасности в случае "победы" в конфликте с Россией. Украинские власти говорят именно о "победе", а не о "завершении конфликта", подчеркнул публицист, добавив, что они не уточняют, что конкретно имеют в виду.

Акерман пишет, излишне амбициозные военные цели могут закончиться плачевно. В пример он привёл историю 1950 года, когда войска США преследовали солдат Северной Кореи до реки Ялу, где китайская интервенция потом едва не уничтожила американцев.

"Как сказал президент Украины Владимир Зеленский на конференции, конфликт с Россией имеет только один исход — победу. Никто не говорит об "окончании войны" — это фраза, которую вы никогда не услышите. Люди говорят только о "победе". Но с каждым шагом, который Украина делает к победе, отсутствие консенсуса относительно того, что означает это слово, становится всё более очевидным", — констатирует автор.

Он предложил на три варианта, которые может подразумевать "победа" Киева: первый — уход России к границам, которые были до 24 февраля, второй — уход к границам, выплаты репараций и полученное членство в НАТО и третий — всё вышеперечисленное и возвращение Крыма.