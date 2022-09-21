НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 сентября, 04:41

Киев получил предупреждение о рисках "победы" над Москвой

The Atlantic: Желание Киева "победить" Россию может обернуться его поражением

Обозреватель The Atlantic Эллиот Акерман предупредил Киев об опасности в случае "победы" в конфликте с Россией. Украинские власти говорят именно о "победе", а не о "завершении конфликта", подчеркнул публицист, добавив, что они не уточняют, что конкретно имеют в виду.

Акерман пишет, излишне амбициозные военные цели могут закончиться плачевно. В пример он привёл историю 1950 года, когда войска США преследовали солдат Северной Кореи до реки Ялу, где китайская интервенция потом едва не уничтожила американцев.

"Фантастика": В США поставили точку в вопросе "победы" Украины над Россией

"Фантастика": В США поставили точку в вопросе "победы" Украины над Россией

"Как сказал президент Украины Владимир Зеленский на конференции, конфликт с Россией имеет только один исходпобеду. Никто не говорит об "окончании войны"это фраза, которую вы никогда не услышите. Люди говорят только о "победе". Но с каждым шагом, который Украина делает к победе, отсутствие консенсуса относительно того, что означает это слово, становится всё более очевидным", — констатирует автор.

В Финляндии начали переживать из-за возможности победы России на Украине

В Финляндии начали переживать из-за возможности победы России на Украине

Он предложил на три варианта, которые может подразумевать "победа" Киева: первый — уход России к границам, которые были до 24 февраля, второй — уход к границам, выплаты репараций и полученное членство в НАТО и третий — всё вышеперечисленное и возвращение Крыма.

Ранее член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе заявил, что победа России в специальной военной операции на Украине неизбежна. Он высказал мнение, что те части ВСУ, которые были способны хоть к какому-либо сопротивлению, были сломлены в самом начале специальной военной операции на Украине.

Обложка ©

ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров