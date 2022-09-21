Ни кормили, ни лечили: Сотрудница СИЗО рассказала о мучениях российских военнопленных

Украинские силовики не разрешали кормить и лечить российских военнопленных в СИЗО города Артёмовска на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом рассказала бывшая сотрудница следственного изолятора. Она вспомнила, как за проявленное к россиянам добродушие могли даже лишить зарплаты.

В разговоре с РИА "Новости" она сообщила, что военнопленных начали доставлять в изолятор с 15 марта, и большинство бойцов привозили сильно избитыми.

"Нам не разрешали с ними общаться, ни пускать баландёра (разносчика пищи. — Прим. Лайфа), ни самим к ним подходить, ни сигареты давать. Медицинскую помощь тоже. На их оклики мы не должны были реагировать совсем", — сказала собеседница агентства, заметив, что так продолжалось неделями.

Если кто-то из военнопленных что-то рассказывал интересное, им давали похлёбку, а если нет, люди могли голодать и две, и три недели. Рассказчица вспомнила также, что как-то раз, когда её поставили на пост к военнопленным, они с коллегой решили "пойти на дело".

"Опустили камеру и стали кормить их из своих тормозков… У меня бабушка хорошо пирожки печёт, делили каждый пирожок на три части, это хоть что-то за неимением ничего", — рассказала женщина.

После этого случая их обеих на два месяца лишили зарплаты. Впоследствии российских военнопленных вывезли из СИЗО, их места заняли украинцы, которые отказывались служить в рядах ВСУ.