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21 сентября, 04:06

Задействована тяжёлая техника: В Мелитополе начались масштабные учения

В Запорожской области сообщили о начале контртеррористических учений в Мелитополе

В Мелитополе стартовали контртеррористические учения, на них отрабатывается обеспечение общественной безопасности. Об этом со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова сообщает РИА "Новости".

"Цель учений — обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур", — сказал он.

В этих мероприятиях задействована тяжёлая техника, она будет находиться во всех районах города, добавил Рогов.

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Накануне, напомним, Рогов сообщил, что жители Мелитополя услышали два громких взрыва. А 17 сентября на юге Мелитополя неизвестные подорвали опоры линии электропередачи. Повреждёнными оказались две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе посёлка Новое Мелитопольского района.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Дмитрий Алексиевич
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