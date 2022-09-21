Задействована тяжёлая техника: В Мелитополе начались масштабные учения

В Мелитополе стартовали контртеррористические учения, на них отрабатывается обеспечение общественной безопасности. Об этом со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова сообщает РИА "Новости".

"Цель учений — обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур", — сказал он.

В этих мероприятиях задействована тяжёлая техника, она будет находиться во всех районах города, добавил Рогов.