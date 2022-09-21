Greenpeace в России может стать иноагентом
Известия: Депутат Якубовский предложил присвоить Greenpeace статус иноагента
В Госдуме хотят внести Greenpeace в список иностранных агентов. Парламентарий Александр Якубовский направил в Минюст РФ и Генпрокуратуру инициативу о присвоении организации такового статуса. Причиной инициативы является деятельность Greenpeace, сообщает газета "Известия".
"Есть понятные и чёткие критерии признания иностранным агентом. Если в руководящих органах компании находятся иностранцы и официально две трети финансирования — иностранные источники, справедливо полагать, что свою деятельность организация ведёт не в интересах России и её жителей", — пояснил Якубовский.
Депутат напомнил, что волонтёры Greenpeace Nordic блокировали разгрузку российского СПГ в Финляндии и требовали от властей этого государства прекратить ввоз российского топлива.
Ранее Пискарёв сообщал о намерении депутатов внести в Госдуму проект об ответственности иноагентов за вмешательство в выборы. Эта инициатива по законопроекту получила поддержку в Министерстве юстиции, после получения ответа проект внесут в Госдуму.
ТАСС / Zuma