Greenpeace в России может стать иноагентом

В Госдуме хотят внести Greenpeace в список иностранных агентов. Парламентарий Александр Якубовский направил в Минюст РФ и Генпрокуратуру инициативу о присвоении организации такового статуса. Причиной инициативы является деятельность Greenpeace, сообщает газета "Известия".

"Есть понятные и чёткие критерии признания иностранным агентом. Если в руководящих органах компании находятся иностранцы и официально две трети финансирования — иностранные источники, справедливо полагать, что свою деятельность организация ведёт не в интересах России и её жителей", — пояснил Якубовский.

Депутат напомнил, что волонтёры Greenpeace Nordic блокировали разгрузку российского СПГ в Финляндии и требовали от властей этого государства прекратить ввоз российского топлива.