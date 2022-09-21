Российские военные под Херсоном предотвратили теракт

Российские силовики выявили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для совершения терактов. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на сотрудника силовых структур РФ.

Он предоставил видео подрыва взрывных устройств в двух домах, а также сканы переписки в чате корректировщиков, которая подтверждает факты передачи ими данных для ударов по военным колоннам РФ. Уточняется, что на корректировщиков российские силовики вышли 19 сентября в ходе отработки оперативной информации.

"В обоих домах были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам. Правоохранителями из числа инженеров-взрывотехников было принято решение незамедлительно обезвредить указанные самодельные взрывные устройства на месте их непосредственной закладки", — отметил собеседник агентства.

Для обеспечения безопасности населения и недопущения ущерба гражданской инфраструктуре заранее было перекрыто газоснабжение, локально обесточено электропитание, участки местности были заблокированы. В результате подрыва материального ущерба соседним зданиям причинено не было.