Карл III собрался в заграничный вояж

Король Великобритании Карл III намерен посетить Францию для совершения первого зарубежного визита в новом качестве. План поездки прорабатывается в Букингемском дворце и, возможно, будет также включать посещение Германии. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Ушедшая из жизни Елизавета II в последние годы не совершала государственных визитов. Новый же монарх, как ожидается, будет активно путешествовать по миру, в том числе помогая Лондону укреплять связи с континентом после выхода королевства из ЕС. Издание называет Францию достаточно неожиданным выбором — ожидалось, что первый зарубежный визит король совершит в одну из стран Содружества наций.

Авторы отмечают, что Карл III симпатизирует экологическим инициативам президента Франции Эмманюэля Макрона. Визит в эту страну даст ему возможность привлечь внимание к масштабному проекту озеленения Африканского континента, который поддерживает и сам король, и французский лидер.