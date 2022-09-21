Более половины россиян довольны состоянием своего жилья

Подавляющее большинство россиян (77%) планирует переклеить обои, и почти половина из них, 43%, собираются заняться ремонтом самостоятельно. Это следует из исследования СК "Росгосстрах", результаты которого есть в распоряжении Лайфа.

Результаты исследования свидетельствуют, что 61% россиян считают состояние своего жилья хорошим: по их мнению, достаточно лишь косметического ремонта. Каждый пятый (21%) делал ремонт недавно, а жильё 17% респондентов требует серьёзного ремонта — с заменой настенных и напольных покрытий, системы отопления, сантехники и даже мебели.

Почти треть респондентов (28%) делали последний раз ремонт 1–3 года назад, ещё 23% занимались им 3–5 лет назад и 13% ремонтировались от 5 до 7 лет назад. Столько же участников исследования сделали ремонт менее года назад, а 10% — более десяти лет назад. Ровно половина убеждены, что косметический ремонт необходимо проводить раз в 3–5 лет. Без малого треть (27%) хотят осуществлять его раз в 2–3 года. Реже, чем раз в пять лет, готов похлопотать 21% опрошенных.

Провести ремонт через 2–3 года хотят 42% респондентов, 24% — через 3–5 лет; 8% — более чем через пять лет. Пятая часть опрошенных о ремонте сейчас не задумываются. Есть и такие, кто вообще не планирует его делать, — их доля составила 4%. Заняться ремонтом самостоятельно собираются 43% россиян, в то время как 34% респондентов готовы привлечь подрядную бригаду, а 15% респондентов рассчитывают на помощь родственников.

В ходе исследования было также выяснено, какие типы работ планируют осуществить россияне: переклеить обои — 77%, поменять мебель — 51%, поменять сантехнику — 37%, покрасить стены, потолки — 36%, сделать ремонт на балконе — 33%, сделать натяжные потолки — 33%, оптимизировать и сделать пространство более функциональным — 29%, поменять электрику — 24%, установить кондиционер — 23%, поменять окна — 18%, поменять систему отопления — 14%, сделать перепланировку —11%.

Более половины респондентов (58%) проживают в старом жилом фонде, треть россиян (34%) занимают относительно новые дома, которые были построены не более 20 лет назад. В новостройках живёт только 7% опрошенных. Статистика свидетельствует, что проживание в том или ином типе жилья в определённой степени зависит от типа населённого пункта и возраста респондентов. В городах-миллионниках самая высокая доля респондентов (13%) имеет квартиры в новостройках. Возраст половины из них (51%) составляет 26–35 лет. А россияне старшего поколения (56–65 лет) проживают в основном в старом жилом фонде (74%).

"Рано или поздно ремонт в квартире делают все, но иногда к этим действиям приходится приступать не по своему желанию, а по чьей-то вине. В этом случае незапланированных расходов, и порой весьма существенных, не избежать. Своим клиентам мы предлагаем застраховать квартиру по продукту "Родные стены", который надёжно защитит жильё и спокойствие его владельцев и позволит избежать лишних трат при краже, пожаре, заливе, причинении вреда имуществу соседей и многих других случаях", — рассказала начальник Управления андеррайтинга имущества физических лиц ПАО СК "Росгосстрах" Екатерина Зенченко.

Как отметила специалист, владельцу жилья не нужно дожидаться возмещения ущерба от виновников, можно приступить к ремонту сразу же после получения страховой выплаты, а общаться с причинителями вреда будет страховая компания. Также удобно, что при заключении договора осмотр квартиры не требуется, а полис можно оформить онлайн, подытожила Зенченко.