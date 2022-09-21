"Всегда сверху": В соцсети высмеяли гимн американских ВКС
TMZ: Пользователи соцсетей высмеяли представленный гимн ВКС США "Всегда сверху"
Пользователи соцсетей высмеяли представленный 20 сентября гимн военно-космических сил США. Об этом пишет TMZ.
Гимн американских ВКС США был представлен во время конференции по вопросам воздушного, космического и киберпространства в штате Мэриленд. Его название — Semper Supra — переводится с латинского как "Всегда сверху". Это выражение является также девизом войск.
"Что это такое? С таким же успехом могли бы использовать тему из "Звёздных войн"! Что за посмешище, ВКС!" — цитирует издание реплику одного из пользователей соцсетей.
Другой высмеял строчку из гимна "день и ночь", отметив, что ни ночи, ни дня в космосе нет. Многие и вовсе считают, что гимн вызывает ассоциации с кинопародиями на воздушно-космические темы братьев Цукеров и Мэла Брукса.
Ранее сообщалось, в гимне Великобритании после смерти Елизаветы II слово "королева" заменят на "король". Вместо строк "God Save the Queen" появятся "God Save the King".
Wikipedia / U.S. Navy Photo