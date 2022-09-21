Жена Зеленского прибыла в ООН, супруг отказался

Супруга президента Украины Елена Зеленская прибыла 20 сентября в ООН, где проходит 77-й сессия Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Выступление самого украинского президента Владимира Зеленского запланировано на 21 сентября. Генассамблея разрешила ему обратиться к сессии посредством видеообращения. Украинский лидер не может приехать в Нью-Йорк из соображений безопасности.