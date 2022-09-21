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21 сентября, 02:31

Жена Зеленского прибыла в ООН, супруг отказался

Елена Зеленская прибыла на Генассамблею ООН в составе делегации Украины

Супруга президента Украины Елена Зеленская прибыла 20 сентября в ООН, где проходит 77-й сессия Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Выступление самого украинского президента Владимира Зеленского запланировано на 21 сентября. Генассамблея разрешила ему обратиться к сессии посредством видеообращения. Украинский лидер не может приехать в Нью-Йорк из соображений безопасности.

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Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не поддержит инициативу Киева дать Владимиру Зеленскому обратиться к Генассамблее посредством записанного заранее видеообращения. Как заявил дипломат, виртуальное выступление станет нарушением правил.

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ТАСС / dpa/picture-alliance / Philipp von Ditfurth

Юлия Коновалова

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