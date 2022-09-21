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21 сентября, 02:50

Пользователям смартфонов посоветовали забыть об отпечатке пальца

Эксперт Михайлов: Разблокировка отпечатком пальца снижает безопасность смартфона

Разблокировка смартфона с помощью отпечатка пальца снижает степень безопасности гаджета. Об этом предупредил специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.

"Отпечаток пальца может быть скопирован (например, со стеклянного стакана) и воспроизведён на полимерной основе. Или владельца могут заставить разблокировать смартфон, приложив палец, с помощью силы или психологического давления", — дал эксперт пояснения в беседе с агентством "Прайм".

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Также возможна разблокировка устройства "чужими" отпечатками, особенно на гаджетах со старым сенсором. Специалист порекомендовал использовать сложные пароли — они является наиболее безопасным способом для разблокировки смартфона. Лучше всего будет отключить вход по отпечатку пальца или лицу и оставить только пин-код, считает Михайлов.

"Он должен содержать как можно больше символов, которые не используются где-либо еще, например, для входа в приложения, интернет-ресурсы", — сказал он.

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Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Сергей Бодров назвал ряд правил для продления срока службы смартфона. Эксперт отметил, что в первую очередь устройство следует правильно заряжать.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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