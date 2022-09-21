Ни ледяной, ни лубяной: Каждый второй россиянин хотел бы себе дом из кирпича

Россияне неравнодушны к идее иметь свой собственный дом — жить в нём хотели бы порядка 64% граждан. Таковы результаты исследования онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру". Респонденты определились с материалами, из которых хотели бы построить такую недвижимость: половина участников опроса (53%) выбрали для этих целей кирпич. Эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Максим Соколов рассказал Лайфу о нюансах в выборе материалов, из которых лучше построить жилой загородный дом или дачу.

Во-первых, важны климатические условия, поскольку какие-то материалы не подходят для влажных регионов, а какие-то для холодных. Во-вторых, нужно обращать внимание на материалы, подходящие для разных сроков возведения дома. Если вы хотите поскорее построить дом и заселиться в него, нужно выбирать материалы, подходящие для быстрого возведения здания и не требующие основательного фундамента. Такими могут быть дома из деревянного бруса, сэндвич-панели. Важны также особенности эксплуатации и этажность.

Чаще всего желающие построиться выбирают кирпич. У него много достоинств: крепкий и долговечный, обладает эффективной звукоизоляцией, держит тепло, но при этом ещё и пропускает воздух, пожароустойчивый и экологичный. Но под кирпичный дом нужен мощный фундамент, кладка занимает время, он впитывает влагу и потому не подходит для дождливой местности. К тому же у него высокая цена.

Дома из деревянного бруса быстро возводятся, но после придётся ждать, когда постройка даст усадку. Дерево экологично и хорошо пропускает воздух, однако нуждается в дополнительном утеплении, если есть планы жить в таком доме в холодное время.

В свою очередь, автоклавный газобетон — морозостойкий и пожаробезопасный, но строить из него дома выше двух этажей не рекомендуется. Таким постройкам тоже требуется хороший фундамент. А если говорить о сэндвич-панелях, то они быстро монтируются, их стоимость невысока, дом можно построить в любое время года. Внутри уже есть теплоизоляция. Минус в том, что на рынке много материала недостаточного качества и постройке требуется принудительная вентиляция. Срок службы у такого дома не самый высокий: уже через 20 лет потребуется капремонт.

Исходя из средних цен на рынке, самыми дешёвыми материалами для строительства дома являются каркас и сэндвич-панели, далее следуют газобетон, кирпич. Самым дорогим окажется дом из керамоблоков. Между тем стоимость бруса сильно разнится в зависимости от вида. Оцилиндрованный оценивается наравне с каркасом и сэндвич-панелями, а клеёный профилированный может обойтись дороже керамоблоков.