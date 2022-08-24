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Строители объявили об уникальной распродаже на рынке загородного жилья: Что произойдёт с ценами

Рынок загородной недвижимости оживился, но обстановка в этом году нетипична для конца лета. При этом ожидаются и отложенный дисконт, и необычные скидки. Кто и как сможет сэкономить на покупке?

23 августа, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Что будет с ценами на загородные дома в сентябре

Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский обратил внимание на уникальный тренд, который появился только в этом году. По его оценкам, в начале 2023 года готовые дома будут продаваться как минимум на 10–15% дешевле. Это здания, которые возводятся как раз этим летом. Часть из них будет достроена осенью.

При их строительстве уже использовали материалы, закупленные по сниженной цене. Напомню, что в среднем цена на "общестроительные" материалы снизилась к концу лета 2022 года на 20–25% в сравнении с 2021 годом. Рынок загородной недвижимости постепенно оживляется. Весенняя стагнация (с падением спроса до 70%) сменилась незначительным оживлением во второй половине лета. Я прогнозирую сезонное оживление на рынке с текущей динамикой цен на готовые дома и небольшим дисконтом на строящиеся дома (до 10%). Если же правительство введёт субсидии застройщикам ИЖС на получение льготных кредитов, то цена на строительство объектов может существенно скорректироваться уже осенью, — добавил Максим Лазовский.

Таким образом, строительные компании ждут отложенный дисконт. Если раньше зимой продажи загородных домов приостанавливались, сделок было крайне мало, то теперь в это время, наоборот, можно будет купить жильё с большой скидкой. Что касается осени, то и тут с продажами складывается необычная ситуация.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В сентябре на рынке загородной недвижимости традиционно ожидается оживление. Что касается цен, в период с февраля по июнь почти все застройщики многоэтажек увеличили цены. При этом на малоэтажки и в особенности на ИЖС цены не поднимали. Следовательно, с сентября можно ждать увеличения цен. Такой прогноз сделала директор департамента маркетинга семейства компаний KASKAD Family Екатерина Коган.

Почему-то вопрос о продаже в основном встаёт только тогда, когда кончается высокий сезон. Тогда логичен вопрос, а для чего вообще покупалось загородное жильё. Если для того, чтобы жить там два-три месяца в году, то куда дешевле его арендовать. То есть в первую очередь нужно понимать потребность в таком виде недвижимости. Прогноз о росте цен осенью очень противоречив, поскольку на загородную недвижимость влияют всё те же факторы, что и на городскую: ставки по ипотеке, платёжеспособный спрос, геополитика и макроэкономика, цены на стройматериалы, — отметил специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов.

С момента старта пандемии спрос сократился более чем в два раза, но тогда он был максимально ажиотажным. В 2020 году продавались даже неликвидные лоты за деньги, которые в обычное время их продавцы не получили бы никогда. Рост цен на стройматериалы однозначно оправдывает возможный рост цен на загородную недвижимость, но не повлияет на её доступность, — считает эксперт.

Учитывая конец высокого сезона, появятся новые предложения о продаже, поэтому цены на рынке могут потерять дополнительные несколько процентов, но серьёзного переформатирования этого сегмента ждать не стоит. По крайней мере до тех пор, пока на рынок ИЖС и коттеджных посёлков не зайдут крупные застройщики.

Тогда средняя рыночная цена может сместиться вниз, но нужно понимать, что всё-таки это в определённой степени будет покупкой кота в мешке. Неизвестно, какого качества будут первые проекты, — добавил Михаил Оганезов.

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С какими опасностями могут столкнуться покупатели загородного жилья

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В этом году загородная недвижимость не показала такого взлёта, как в карантинном 2020/2021 во многом из-за резкого роста цен на стройматериалы. Наибольшим спросом сейчас будут пользоваться небольшие дома. Хуже всего продаётся недострой и коттеджи площадью более 250 квадратных метров. Об этом рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

При покупке загородной недвижимости гораздо больше юридических нюансов, чем при покупке городской квартиры. Здесь надо более внимательно подходить к проверке документов. Например, сейчас на рынке достаточно часто встречается предложение по продаже участков с незарегистрированными строениями. Юридически закон не запрещает продавать и покупать такие объекты, но здесь есть нюансы, которые могут быть невыгодны покупателям, — предупреждает Полина Гусятникова.

Дело в том, что человек покупает дом, которого юридически нет. Если после сделки у покупателя возникнут какие-то претензии относительно качества объекта, он не сможет их предъявить и на этом основании расторгнуть сделку. То есть дом, который покупается, после сделки становится исключительно проблемой нового владельца, что бы с ним ни произошло.

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Сам дом или другие строения (баня, сарай и т.д.) могут быть построены с нарушениями градостроительных или других норм. В такой ситуации он может быть признан самовольной постройкой. Вас даже могут обязать снести его за свой счёт по решению суда. И это будет тоже только ваша проблема. Чтобы защититься от такой ситуации, надо обязательно проверять, соответствует ли постройка всем нормам, соблюдены ли допустимые расстояния от соседского забора, других построек, этажность, метраж, — добавила юрист.

Полина Гусятникова отметила, что законодательство не позволяет заключить отдельные договоры купли-продажи на дом и на землю. По закону одно без другого не продаётся. Поэтому здесь нельзя заключить договор на продажу земли, а стоимость дома провести, например, как неотделимые улучшения. Таким образом, тут существует ещё одна опасность.

В случае расторжения сделки вы не всегда сможете даже через суд вернуть всю уплаченную сумму, так как продавец продал вам только участок, дома в документах не будет, — отметила Полина Гусятникова.

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Фото © Shutterstock

Планируете ли вы купить загородный дом в этом году?

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Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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