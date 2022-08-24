Строители объявили об уникальной распродаже на рынке загородного жилья: Что произойдёт с ценами Рынок загородной недвижимости оживился, но обстановка в этом году нетипична для конца лета. При этом ожидаются и отложенный дисконт, и необычные скидки. Кто и как сможет сэкономить на покупке? 23 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Что будет с ценами на загородные дома в сентябре

Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский обратил внимание на уникальный тренд, который появился только в этом году. По его оценкам, в начале 2023 года готовые дома будут продаваться как минимум на 10–15% дешевле. Это здания, которые возводятся как раз этим летом. Часть из них будет достроена осенью.

— При их строительстве уже использовали материалы, закупленные по сниженной цене. Напомню, что в среднем цена на "общестроительные" материалы снизилась к концу лета 2022 года на 20–25% в сравнении с 2021 годом. Рынок загородной недвижимости постепенно оживляется. Весенняя стагнация (с падением спроса до 70%) сменилась незначительным оживлением во второй половине лета. Я прогнозирую сезонное оживление на рынке с текущей динамикой цен на готовые дома и небольшим дисконтом на строящиеся дома (до 10%). Если же правительство введёт субсидии застройщикам ИЖС на получение льготных кредитов, то цена на строительство объектов может существенно скорректироваться уже осенью, — добавил Максим Лазовский.

Таким образом, строительные компании ждут отложенный дисконт. Если раньше зимой продажи загородных домов приостанавливались, сделок было крайне мало, то теперь в это время, наоборот, можно будет купить жильё с большой скидкой. Что касается осени, то и тут с продажами складывается необычная ситуация.

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В сентябре на рынке загородной недвижимости традиционно ожидается оживление. Что касается цен, в период с февраля по июнь почти все застройщики многоэтажек увеличили цены. При этом на малоэтажки и в особенности на ИЖС цены не поднимали. Следовательно, с сентября можно ждать увеличения цен. Такой прогноз сделала директор департамента маркетинга семейства компаний KASKAD Family Екатерина Коган.

— Почему-то вопрос о продаже в основном встаёт только тогда, когда кончается высокий сезон. Тогда логичен вопрос, а для чего вообще покупалось загородное жильё. Если для того, чтобы жить там два-три месяца в году, то куда дешевле его арендовать. То есть в первую очередь нужно понимать потребность в таком виде недвижимости. Прогноз о росте цен осенью очень противоречив, поскольку на загородную недвижимость влияют всё те же факторы, что и на городскую: ставки по ипотеке, платёжеспособный спрос, геополитика и макроэкономика, цены на стройматериалы, — отметил специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов.

— С момента старта пандемии спрос сократился более чем в два раза, но тогда он был максимально ажиотажным. В 2020 году продавались даже неликвидные лоты за деньги, которые в обычное время их продавцы не получили бы никогда. Рост цен на стройматериалы однозначно оправдывает возможный рост цен на загородную недвижимость, но не повлияет на её доступность, — считает эксперт.

Учитывая конец высокого сезона, появятся новые предложения о продаже, поэтому цены на рынке могут потерять дополнительные несколько процентов, но серьёзного переформатирования этого сегмента ждать не стоит. По крайней мере до тех пор, пока на рынок ИЖС и коттеджных посёлков не зайдут крупные застройщики.

— Тогда средняя рыночная цена может сместиться вниз, но нужно понимать, что всё-таки это в определённой степени будет покупкой кота в мешке. Неизвестно, какого качества будут первые проекты, — добавил Михаил Оганезов.

С какими опасностями могут столкнуться покупатели загородного жилья

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В этом году загородная недвижимость не показала такого взлёта, как в карантинном 2020/2021 во многом из-за резкого роста цен на стройматериалы. Наибольшим спросом сейчас будут пользоваться небольшие дома. Хуже всего продаётся недострой и коттеджи площадью более 250 квадратных метров. Об этом рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

— При покупке загородной недвижимости гораздо больше юридических нюансов, чем при покупке городской квартиры. Здесь надо более внимательно подходить к проверке документов. Например, сейчас на рынке достаточно часто встречается предложение по продаже участков с незарегистрированными строениями. Юридически закон не запрещает продавать и покупать такие объекты, но здесь есть нюансы, которые могут быть невыгодны покупателям, — предупреждает Полина Гусятникова.

Дело в том, что человек покупает дом, которого юридически нет. Если после сделки у покупателя возникнут какие-то претензии относительно качества объекта, он не сможет их предъявить и на этом основании расторгнуть сделку. То есть дом, который покупается, после сделки становится исключительно проблемой нового владельца, что бы с ним ни произошло.

— Сам дом или другие строения (баня, сарай и т.д.) могут быть построены с нарушениями градостроительных или других норм. В такой ситуации он может быть признан самовольной постройкой. Вас даже могут обязать снести его за свой счёт по решению суда. И это будет тоже только ваша проблема. Чтобы защититься от такой ситуации, надо обязательно проверять, соответствует ли постройка всем нормам, соблюдены ли допустимые расстояния от соседского забора, других построек, этажность, метраж, — добавила юрист.

Полина Гусятникова отметила, что законодательство не позволяет заключить отдельные договоры купли-продажи на дом и на землю. По закону одно без другого не продаётся. Поэтому здесь нельзя заключить договор на продажу земли, а стоимость дома провести, например, как неотделимые улучшения. Таким образом, тут существует ещё одна опасность.

— В случае расторжения сделки вы не всегда сможете даже через суд вернуть всю уплаченную сумму, так как продавец продал вам только участок, дома в документах не будет, — отметила Полина Гусятникова.

Фото © Shutterstock Планируете ли вы купить загородный дом в этом году? 0 Да, осенью Да, но отложу покупку до зимы Нет, не планирую

Авторы Нина Важдаева