Грядут заморозки: Синоптик рассказал, когда ждать их в средней полосе России

В Центральной России наступление заморозков наиболее вероятно в первых числах октября. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Температура воздуха в этой части российской территории в ближайшее время не опустится ниже нуля.

"В Центральной России первые заморозки, если брать статистику, бывали и в середине сентября. Минимальная температура, минус 1,4 градуса, была зафиксирована в 1930 году. Но пока заморозки в центре европейской части России не ожидаются. Средняя дата перехода температуры воздуха через ноль и наступления заморозков — в первых числах октября", — отметил метеоролог в интервью радио Sputnik.

Вероятность осенних заморозков усиливается, когда приходит антициклон, продолжил синоптик. То есть температура воздуха понижается до отрицательных значений в тихую и безоблачную погоду, а не в дождливую и облачную. Хорошим "индикатором" заморозков станут лиственные породы деревьев, поделился лайфхаком специалист.

"Лиственные породы деревьев после заморозка буквально на другой день сразу желтеют. Сейчас листья на клёнах и берёзах начали желтеть, но в основном они остаются зелёными. А когда первый заморозок будет уже не только на почве, а именно температура воздуха [понизится до отрицательных значений], тогда они станут совсем жёлтыми. Это как раз случается ближе к началу октября", — резюмировал Синенков.