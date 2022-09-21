Семья с друзьями пропала на Камчатке, отправившись на источники

Пять человек отправились в сторону Банных горячих источников на Камчатке и пропали. Компания не выходит на связь уже два дня. Об этом информирует телеграм-канал Amur Mash.

Как сообщается, 19 сентября 32-летний Рустам Х. с 30-летней женой Кристиной и тремя друзьями поехали на автомобилях отдыхать к термальным ключам. Местность располагается к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Вернуться они должны были 20 сентября, но на связь так и не вышли. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию.

В правоохранительных органах предполагают, что машины туристов могли застрять в грязи, так как накануне в этой местности шёл дождь. В настоящий момент на поиски выдвинулись спасатели.