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21 сентября, 04:56

В больницах Николаева не хватает мест для раненых украинских бойцов

Подпольщик: Больницы Николаева переполнены из-за раненных под Херсоном бойцов ВСУ

Активист-подпольщик из Николаева заявил, что городские больницы заполнены бойцами ВСУ, которые были ранены под Херсоном. Некоторых из-за нехватки мест приходится везти в другие города, передаёт РИА "Новости".

Военнослужащие ВС России укрепились в Херсонской области, а украинское контрнаступление терпит поражение, отметил он, добавив, что это сопровождается большими потерями личного состава — убитыми и ранеными.

По словам представителя подпольного движения, среди бойцов ВСУ поднимаются разговоры о добровольной сдаче в плен. Один военный рассказал, что украинское командование заставляет медиков идти на подлог и формировать "правильную" статистику. Врачам запрещают оформлять травмы как боевые.

"Чтобы скрыть реальное состояние по пострадавшим и чтобы всякие пособия там не выплачивали. Оформят как бытовую и дело с концами", — поделился собеседник агентства.

Попытка закрепиться на юге Украины стоила ВСУ жизней 230 бойцов

Попытка закрепиться на юге Украины стоила ВСУ жизней 230 бойцов

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что врачи в Николаеве жалуются на острую нехватку койко-мест, лекарств, а также запасов крови из-за больших потерь в рядах ВСУ на направлении Николаев – Кривой Рог.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Дмитрий Алексиевич

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