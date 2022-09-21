В больницах Николаева не хватает мест для раненых украинских бойцов

Активист-подпольщик из Николаева заявил, что городские больницы заполнены бойцами ВСУ, которые были ранены под Херсоном. Некоторых из-за нехватки мест приходится везти в другие города, передаёт РИА "Новости".

Военнослужащие ВС России укрепились в Херсонской области, а украинское контрнаступление терпит поражение, отметил он, добавив, что это сопровождается большими потерями личного состава — убитыми и ранеными.

По словам представителя подпольного движения, среди бойцов ВСУ поднимаются разговоры о добровольной сдаче в плен. Один военный рассказал, что украинское командование заставляет медиков идти на подлог и формировать "правильную" статистику. Врачам запрещают оформлять травмы как боевые.

"Чтобы скрыть реальное состояние по пострадавшим и чтобы всякие пособия там не выплачивали. Оформят как бытовую — и дело с концами", — поделился собеседник агентства.