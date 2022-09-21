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21 сентября, 06:57

Поставки российского газа и угля в Китай достигли исторического рекорда

Объёмы поставок российского природного газа и угля в Китай бьют все рекорды. В августе 2022 года импорт достиг исторического максимума, сообщает Посольство РФ в КНР.

"По данным Главного таможенного управления КНР, в августе Китай импортировал природный газ из России на общую сумму 409,37 миллиона долларов США", — говорится в телеграм-канале представительства.

Как уточнили в посольстве, это максимум с января 2017 года за всё время доступного периода наблюдений китайской таможни. Кроме того, экспорт угля в августе также достиг 8,542 миллиона тонн — это максимальное значение за пять лет.

"По данным ГТУ КНР, по сравнению с июлем поставки выросли на 15%, а в годовом выражении рост составляет 57%", — добавили в посольстве.

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Кстати, ранее Лайф писал, что "Газпром" договорился с Китаем о расчётах за газ в рублях и юанях. Российский холдинг и китайская нефтегазовая корпорация CNPC подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу "Сила Сибири". В частности, стороны договорились перейти на расчёты за поставки газа в Китай в национальных валютах стран.

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gazprom.ru

Николь Вербер

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