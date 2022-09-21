Шойгу: Украина потеряла половину армии
Министр обороны РФ Шойгу заявил, что уже Украина потеряла половину армии
Украина лишилась половины своей армии в ходе боевых действий, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он добавил, что это стало причиной уже четвёртой волны мобилизации, объявленной Киевом, — призваны ещё 300 тысяч украинцев.
"На начальном этапе Украину представляли порядка 201–202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч — их потери. При этом погибших у них 61 207 и раненых 49 368 человек — это достаточно значимые потери", — пояснил он.
Шойгу подчеркнул, что в рядах ВСУ воюют иностранные наёмники и инструкторы. Сейчас их осталось чуть больше одной тысячи, кто-то уже уехал, а две тысячи погибли в сражениях, отметил министр.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации на Украине. Российский лидер объявил о проведении частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в рамках выполнения этой задачи на службу будет призвано 300 тысяч резервистов.
LIFE