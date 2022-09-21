Шойгу: Украина потеряла половину армии

Украина лишилась половины своей армии в ходе боевых действий, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он добавил, что это стало причиной уже четвёртой волны мобилизации, объявленной Киевом, — призваны ещё 300 тысяч украинцев.

"На начальном этапе Украину представляли порядка 201–202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч — их потери. При этом погибших у них 61 207 и раненых 49 368 человек — это достаточно значимые потери", — пояснил он.

Шойгу подчеркнул, что в рядах ВСУ воюют иностранные наёмники и инструкторы. Сейчас их осталось чуть больше одной тысячи, кто-то уже уехал, а две тысячи погибли в сражениях, отметил министр.