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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 07:24
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Шойгу: Украина потеряла половину армии

Министр обороны РФ Шойгу заявил, что уже Украина потеряла половину армии

Украина лишилась половины своей армии в ходе боевых действий, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он добавил, что это стало причиной уже четвёртой волны мобилизации, объявленной Киевом, — призваны ещё 300 тысяч украинцев.

"На начальном этапе Украину представляли порядка 201–202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч — их потери. При этом погибших у них 61 207 и раненых 49 368 человек — это достаточно значимые потери", пояснил он.

Шойгу подчеркнул, что в рядах ВСУ воюют иностранные наёмники и инструкторы. Сейчас их осталось чуть больше одной тысячи, кто-то уже уехал, а две тысячи погибли в сражениях, отметил министр.

Шойгу: О мобилизации студентов речь не идёт, пусть спокойно ходят на занятия
Шойгу: О мобилизации студентов речь не идёт, пусть спокойно ходят на занятия

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации на Украине. Российский лидер объявил о проведении частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в рамках выполнения этой задачи на службу будет призвано 300 тысяч резервистов.

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Татьяна Миссуми
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