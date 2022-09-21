Шойгу: О мобилизации студентов речь не идёт, пусть спокойно ходят на занятия

Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл детали объявленной в стране частичной мобилизации. По его словам, у России огромный мобилизационный ресурс — почти 25 миллионов человек, но в целом, по оценкам военного ведомства, для осуществления задач в зоне специальной военной операции призовут лишь около одного процента граждан.

"Это не какие-то люди, которые никогда не видели и ничего не слышали об армии. Это те, кто а) отслужил, б) имеет военно-учётную специальность, которая сейчас нужна в вооружённых силах, в) имеет боевой опыт", — перечислил Шойгу.

Министр особо подчеркнул, что о мобилизации студентов речь не идёт и "не будет ни при каких условиях".

"Пусть себе спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать не будет. Тех, кто служит по призыву, это тоже не касается, они не подлежат никакой мобилизации и направлению в зону проведения специальной военной операции. Наши призывники продолжат служить, как и служили, на территории Российской Федерации", — добавил он.