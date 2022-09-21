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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 07:38
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Правительство ФРГ экстренно соберётся из-за частичной мобилизации в России

Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал частичную мобилизацию в России "плохим шагом"

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек назвал частичную мобилизацию в России, о которой сегодня утром объявил президент РФ Владимир Путин, "плохим и неверным шагом". По его мнению, это приведёт к эскалации конфликта на Украине, Правительство ФРГ намерено экстренно обсудить этот шаг.

"Мы с точки зрения политики оценим это и обсудим, как на это ответить", — сказал он в ходе выступления в Берлине и добавил, что Германия "в это сложное время" продолжит поддерживать Киев.

Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России
Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России

Сегодня Владимир Путин заявил, что в России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будет призвано 300 тысяч человек. Также известно, что о мобилизации студентов речь не идёт.

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Unsplash

Оксана Попова
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