Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек назвал частичную мобилизацию в России, о которой сегодня утром объявил президент РФ Владимир Путин, "плохим и неверным шагом". По его мнению, это приведёт к эскалации конфликта на Украине, Правительство ФРГ намерено экстренно обсудить этот шаг.

"Мы с точки зрения политики оценим это и обсудим, как на это ответить", — сказал он в ходе выступления в Берлине и добавил, что Германия "в это сложное время" продолжит поддерживать Киев.