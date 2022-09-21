Совфед получил письменное сообщение Путина о частичной мобилизации в России

Совет Федерации получил письменное сообщение о частичной мобилизации в России от президента страны Владимира Путина. Об этом заявила председатель верхней палаты Матвиенко во время заседания Совфеда.

"В целях защиты территориальной целостности нашей страны, обеспечения её государственного суверенитета, безопасности наших граждан и жителей освобождённых территорий глава государства заявил о необходимости поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба об объявлении частичной мобилизации. Соответствующий указ подписан. И СФ уже получил письменное сообщение, письменную информацию президента РФ", — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что Россия воюет на Украине не столько с Киевом, сколько с "мощной военной машиной коллективного Запада". Поэтому речь идёт в том числе и о нашей независимости и свободе в ходе спецоперации.