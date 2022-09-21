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21 сентября, 07:31

Погибшего в ДТП актёра Пускепалиса похоронят рядом с родителями на Ставрополье

Погибшего в ДТП актёра Сергея Пускепалиса похоронят 23 сентября на Ставрополье

Заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра в Ярославле Сергея Пускепалиса, погибшего в жутком ДТП в Ярославской области, похоронят рядом с родителями в родном Железноводске Ставропольского края. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

"Похоронят Сергея Пускепалиса 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края", сказано в сообщении.

Пускепалис вырос в Железноводске и ходил здесь в школу. Он потерял обоих родителей, они погребены в этом городе.

"Это ужасно": Звёзды скорбят из-за трагической гибели актёра Сергея Пускепалиса

"Это ужасно": Звёзды скорбят из-за трагической гибели актёра Сергея Пускепалиса

Напомним: 20 сентября стало известно о смерти заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП в Ярославской области. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии. Актёр вёз гуманитарную помощь в Донбасс для батальона "Болт". Прощание с Пускепалисом пройдёт в его родном театре 22 сентября.

Обложка ©

ТАСС / Светлана Сергеева

Андрей Бражников

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