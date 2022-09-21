Погибшего в ДТП актёра Пускепалиса похоронят рядом с родителями на Ставрополье

Заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра в Ярославле Сергея Пускепалиса, погибшего в жутком ДТП в Ярославской области, похоронят рядом с родителями в родном Железноводске Ставропольского края. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.