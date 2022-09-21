В США заявили о "сланцевом параличе"

В США сланцевая индустрия сталкивается с рядом проблем экономического, инвестиционного и политического характера, из-за чего она погружается в состояние, "близкое к параличу". Об этом пишет обозреватель Дэн Эберхарт в своей статье на Forbes.

"Великая американская сланцевая машина упёрлась в стену. Темпы буровых работ и добычи методом гидроразрыва пласта перестали увеличиваться. Некоторые сланцевые производители уже предупреждают, что рост объёмов добычи в Соединённых Штатах может оказаться ниже, чем ожидается, — вероятно, намного ниже", — делится мнением автор.

Как подчёркивает публицист, это негативная новость для нефтяных рынков, где уже наблюдается дефицит предложения. При этом в ближайшем будущем они испытают на себе ещё один масштабный кризис поставок, что спровоцирует рост цен. Несмотря на необходимость увеличения предложений, сланцевые производители утверждают, что не могут прийти на помощь. Так, темпы буровых работ и добычи методом гидроразрыва пласта перестали увеличиваться с середины июня. Это приведёт к сокращению объёмов добычи в будущем.

По словам Эберхарта, сейчас сектор добычи сланцевой нефти демонстрирует низкие показатели. Это объясняется проблемами в цепочке поставок, инфляцией, ограничениями со стороны инфраструктуры, волатильностью цен на нефть, а также проблемами инвестиционного и политического характера. Таким образом, автор заявляет, что "все эти факторы погружают сланцевую отрасль в состояние, близкое к параличу". Журналист считает, что в данной ситуации руководителям разумнее будет "подождать и посмотреть, во что выльется это безумие".