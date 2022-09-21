В Совфеде не видят необходимости во всеобщей мобилизации в России

Первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что благодаря частичной мобилизации, о которой объявил президент РФ Владимир Путин, удастся укрепить позиции Вооружённых сил России на освобождённых территориях Украины.

"Конечно, нам надо немного укрепиться, нас там (на освобождённых территориях. — Прим. Лайфа) в три раза меньше, чем украинцев", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Джабаров заверил, что всеобщий призыв в настоящее время абсолютно не требуется.