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Опубликовано 21 сентября 2022, 07:34
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В Совфеде не видят необходимости во всеобщей мобилизации в России

Сенатор Джабаров поддержал частичную мобилизацию и заявил, что всеобщий призыв не нужен

Первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что благодаря частичной мобилизации, о которой объявил президент РФ Владимир Путин, удастся укрепить позиции Вооружённых сил России на освобождённых территориях Украины.

"Конечно, нам надо немного укрепиться, нас там (на освобождённых территориях. — Прим. Лайфа) в три раза меньше, чем украинцев", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Джабаров заверил, что всеобщий призыв в настоящее время абсолютно не требуется.

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Сегодня утром президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.

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Николь Вербер
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