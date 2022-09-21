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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 07:55
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Губернатор Беглов возглавил комиссию по мобилизации в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возглавил местную призывную комиссию по частичной мобилизации, об этом РИА "Новости" сообщили в администрации города. Заместителем руководителя органа станет военный комиссар Северной столицы.

"Заместитель руководителя — военный комиссар города Сергей Качковский. Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Санкт-Петербурга", — сообщили в правительстве.

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В Совфеде не видят необходимости во всеобщей мобилизации в России

Ранее президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам объявил о начале частичной мобилизации. Так, на службу в зону проведения СВО будут призываться граждане, состоящие на воинском учёте и отслужившие срочную службу. Всего, по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.

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Getty Images / SOPA Images / Maksim Konstantinov

Матвей Шандрыголов
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