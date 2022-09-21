Губернатор Беглов возглавил комиссию по мобилизации в Петербурге

"Заместитель руководителя — военный комиссар города Сергей Качковский. Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Санкт-Петербурга", — сообщили в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам объявил о начале частичной мобилизации. Так, на службу в зону проведения СВО будут призываться граждане, состоящие на воинском учёте и отслужившие срочную службу. Всего, по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.