Матвиенко рассказала о льготах для мобилизованных
Матвиенко: Все льготы для участников "Операции Z" будут распространены и на мобилизованных
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что все льготы для участников специальной военной "Операции Z" будут распространяться и на граждан, подпадающих под частичную мобилизацию.
"В настоящее время уже принят ряд мер поддержки для участников спецоперации. Это и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата к пенсии, и многое другое. Важно, что все эти льготы будут распространяться и на тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации", — сказала она.
Матвиенко также добавила, что президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство, согласно которым участникам специальной военной операции будут обеспечены трудовые гарантии.
Кстати, ранее Лайф писал, что благодаря частичной мобилизации, о которой объявил президент РФ Владимир Путин, удастся укрепить позиции Вооружённых сил России на освобождённых территориях Украины. Как отметил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров, всеобщий призыв в настоящее время абсолютно не требуется.
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