Простуда не пройдёт: 8 действенных способов укрепить иммунитет, которые подойдут даже лентяям

Простуда… Всего одно слово, а сколько неприятных ассоциаций вызывает. Осень была бы исключительно прекрасным временем года, если бы не сезонные заболевания. Именно с сентября многие ломают голову, чем лечить простуду, какое эффективное средство от гриппа и какую можно делать профилактику. На эти вопросы мы нашли несколько простых, но действенных ответов. Нет лучше лекарства от простуды, чем сильный иммунитет. Никакой грипп осенью вам будет не страшен, если организм будет здоров, так как он не допустит заражения. Как поднять иммунитет? Достаточно просто. Рассказываем про способы защититься от гриппа и простуды, которые не отнимут много времени.

1. Ешьте меньше сахара и больше овощей и фруктов

Укрепить иммунитет легко, если есть много фруктов и овощей. Фото © Freepik

Чтобы укрепить иммунитет и уберечься от вездесущих осенних простуд, достаточно отказаться от вредных вкусностей. Торты, пирожные, сладкие алкогольные коктейли, ваши любимые снеки и даже фастфуд — в этих продуктах содержится большое количество сахара. Все же знают, что он вреден для здоровья? Истощает организм изнутри и вымывает кальций, необходимый для крепости костей, зубов и ногтей. Поэтому, если хотите хороший иммунитет, который спасёт от гриппа и простуды, балуйте себя сладкими фруктами или овощами. Они и для ЖКТ полезны, и в профилактике сезонных заболеваний важны. Правильным соотношением сырых овощей и фруктов для укрепления иммунитета будет 50–70%. С таким количеством витаминов никакие грипп и простуда страшны не будут.

2. Повышение иммунитета с помощью прогулок на свежем воздухе

Один из самых простых способов повышения иммунитета, который не требует денежных затрат, — прогулки на свежем воздухе. Понятно, что погода должна быть приятной, а одежда — тёплой. Минимальные физические нагрузки во время ходьбы помогут поднять иммунитет и предотвратить риск заражения простудой. Возьмите за привычку регулярно выбираться на свежий воздух. Спустя совсем немного времени заметите, что иммунитет улучшился, а про лекарства от простуды вы не вспоминаете.

3. От гриппа и простуды спасёт витамин С

От гриппа и простуды спасёт витамин С — ешьте мандарины, апельсины, пейте чай с лимоном. Фото © Freepik

С детства все знают, как важен витамин С. Не просто же так в больницы часто носят апельсины и мандарины. Укрепляющий иммунитет лимон обязательно должен быть дома в холодное время года. Достаточно приучить себя в осенний сезон регулярно добавлять лимон в чай. Употребление апельсинов и других цитрусовых — тоже хороший способ поднять иммунитет. Можно не только есть сами фрукты, но и пить соки. Только не злоупотребляйте! Большое количество сахара в соке отразится на организме негативно, поэтому в качестве профилактики простуды лучше пользоваться этими вспомогательными средствами лишь иногда.

4. Переутомление как причина гриппа и простуды

Если вы трудоголик, каких поискать, часто переутомляетесь на работе, под конец дня падаете без сил, риск подцепить осеннюю простуду возрастает в разы. Дело в том, что у организма просто не будет сил на поддержание иммунитета. А если вы ещё и питаетесь как попало, ничто не защитит вас от гриппа и простуды. Поэтому вот совет: больше отдыхайте и не доводите себя до переутомления. Повышение иммунитета напрямую зависит от ваших моральных и физических сил.

5. Держите вес в пределах нормы

Неплохой лайфхак, как уберечься от гриппа и простуды, — держать вес в норме. Фото © Freepik

Простой и сложный одновременно лайфхак, как уберечься от гриппа и простуды, — держите вес в норме. Если есть несколько лишних килограммов, это ещё не так страшно. А вот если страдаете недобором массы или её избытком, тут появятся проблемы и с иммунитетом. Жировая ткань вырабатывает определённые гормоны, которые могут способствовать течению воспалительных процессов в организме. Чтобы укрепить иммунитет, следите за весом и не мучайте организм дополнительной нагрузкой — лишними килограммами.

6. Иммунитет зависит от качества сна

Врачи, психологи, диетологи не перестают повторять, насколько для здоровья важен правильный режим сна. Недосып, особенно регулярный, сильно ухудшает наше состояние: как физическое, так и психологическое. Укрепить иммунитет поможет банальный распорядок дня. Как только начнёте высыпаться, в организме появится больше сил защищаться от гриппа и простуды, вы будете меньше болеть.

7. Чем лечить простуду? Малиной

В малине содержится много витамина С, она укрепляет иммунитет. Фото © Freepik

Любимое всеми малиновое варенье в сезон гриппа и простуды окажется невероятно вкусным и эффективным средством поднять иммунитет. А всё из-за полезных свойств этой ягоды. В малине содержится много витамина С, который, как мы уже знаем, является лекарством от простуды, в ней также ещё много кальция, калия и магния. А если вы всё-таки заразились и уже чувствуете себя скверно, заварите малину, чтобы облегчить симптомы простуды. В этой чудо-ягоде есть природные аналоги аспирина и жаропонижающего.

8. Меньше стресса — реже простуда