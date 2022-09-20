10 фото, доказывающих, что вязание — крутое хобби не только для бабушек

"Мой новый топ, который я вязала самодельными спицами из черенков старых мётел", — kolineee.

Фото © Reddit / kolineee

"Моя самая впечатляющая вязаная работа", — The_Origami_Man.

Фото © Reddit / The_Origami_Man

"Связала свитер по схеме 40-х годов", — thebuttisgreat.

Фото © Reddit / thebuttisgreat

"Всё, я всё. Забралась на вязальный Эверест. И я сомневаюсь, что когда-нибудь превзойду это. Дамы, это был очень тяжёлый проект, а сейчас мне срочно нужно придумать новое хобби..." — AnnaCovey.

Фото © Reddit / AnnaCovey

"У него такая милая мордашка, ну как бы я могла не поместить её на свой свитер?" — alcohollie.

Фото © Reddit / alcohollie

"Связала своё первое платье!" — raejohnston.

Фото © Reddit / raejohnston

"Не могла найти, с чем носить эту юбку, поэтому просто связала себе топ", — ElatedSupreme.

Фото © Reddit / ElatedSupreme

"Первое платье, связанное моими руками", — Positive-Ad-7184.

Фото © Reddit / Positive-Ad-7184

"У меня новый претендент на самую непрактичную вещь в гардеробе", — bibliographized.

Фото © Reddit / bibliographized

"Очень горжусь этим свитером. Всё, даже пряжу, делала сама", — sweetniks16.