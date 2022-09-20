10 фото, доказывающих, что вязание — крутое хобби не только для бабушек
Скажем честно, у вязания как хобби имидж так себе: мало кто решается им заняться, ведь это "для бабушек". Так вот, пора отбросить все стереотипы и бежать за пряжей в ближайший магазин.
"Мой новый топ, который я вязала самодельными спицами из черенков старых мётел", — kolineee.
Фото © Reddit / kolineee
"Моя самая впечатляющая вязаная работа", — The_Origami_Man.
Фото © Reddit / The_Origami_Man
"Связала свитер по схеме 40-х годов", — thebuttisgreat.
Фото © Reddit / thebuttisgreat
"Всё, я всё. Забралась на вязальный Эверест. И я сомневаюсь, что когда-нибудь превзойду это. Дамы, это был очень тяжёлый проект, а сейчас мне срочно нужно придумать новое хобби..." — AnnaCovey.
Фото © Reddit / AnnaCovey
"У него такая милая мордашка, ну как бы я могла не поместить её на свой свитер?" — alcohollie.
Фото © Reddit / alcohollie
"Связала своё первое платье!" — raejohnston.
Фото © Reddit / raejohnston
"Не могла найти, с чем носить эту юбку, поэтому просто связала себе топ", — ElatedSupreme.
Фото © Reddit / ElatedSupreme
"Первое платье, связанное моими руками", — Positive-Ad-7184.
Фото © Reddit / Positive-Ad-7184
"У меня новый претендент на самую непрактичную вещь в гардеробе", — bibliographized.
Фото © Reddit / bibliographized
"Очень горжусь этим свитером. Всё, даже пряжу, делала сама", — sweetniks16.
Фото © Reddit / sweetniks16
Отношения / Психология
Reddit / kolineee, sweetniks16