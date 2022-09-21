"Я живой": Бурунов вышел на связь с фанатами с больничной койки

Популярный российский актёр Сергей Бурунов, о госпитализации с коронавирусом которого стало известно сегодня утром, вышел на связь с поклонниками из больничной палаты и рассказал о самочувствии. По его словам, информация о его "тяжёлом состоянии" изрядно преувеличена. Видеообращение он опубликовал в социальной сети.

Сергей Бурунов успокоил фанатов и рассказал о самочувствии. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sergeyburunovofficial

"Да, я в больнице, это действительно так. Я заболел, но ничего страшного в этом нет. Просто я решил госпитализировать сам себя, так как я человек тревожный и ответственный. И, чтобы не заражать вас, мои дорогие друзья, я обратился к врачам", — поделился актёр с фанатами.

Также он призвал поклонников не поддаваться панике. Артист признался, что он в стабильном состоянии и "ничего экстренного нет".