Чем грозят промокшие ноги для здоровья взрослых и детей
Терапевт Бурнацкая предупредила о том, чем грозят промокшие ноги здоровью взрослых и детей
Промокшие ноги могут спровоцировать простудные заболевания и целый ряд хронических, рассказала РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина", член Российского научного медицинского общества терапевтов Светлана Бурнацкая. Она отметила, что дети меньше подвержены простудам из-за промокания ног, так как у них чаще срабатывает иммунный ответ.
"Факт промокших ног на фоне переохлаждения опасен развитием простудного заболевания, часто может вызывать фарингит, обострение хронического тонзиллита. И неважно, мужчина это или женщина, а дети, из-за того что у них лучше срабатывает иммунный ответ, в большинстве случаев могут "отделаться" только ларингитом — больным горлом", — сообщила Бурнацкая.
По её словам, если ноги находятся долго в мокрой обуви, после чего происходит общее охлаждение организма, могут обостриться хронические заболевания. Это особенно актуально для людей старшего возраста. Особенно неприятными последствия могут быть для тех, кто страдает атеросклерозом нижних конечностей и тромбофлебитом. Также это относится к пациентам, имеющим в анамнезе такие заболевания, как подагра, артриты голеностопных, плюснефаланговых суставов.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал людям, страдающим гипертонией, бессонницей, подагрой и острыми заболеваниями желудка, отказаться от чрезмерного употребления чая.
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