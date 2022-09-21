Чем грозят промокшие ноги для здоровья взрослых и детей

Промокшие ноги могут спровоцировать простудные заболевания и целый ряд хронических, рассказала РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина", член Российского научного медицинского общества терапевтов Светлана Бурнацкая. Она отметила, что дети меньше подвержены простудам из-за промокания ног, так как у них чаще срабатывает иммунный ответ.

"Факт промокших ног на фоне переохлаждения опасен развитием простудного заболевания, часто может вызывать фарингит, обострение хронического тонзиллита. И неважно, мужчина это или женщина, а дети, из-за того что у них лучше срабатывает иммунный ответ, в большинстве случаев могут "отделаться" только ларингитом — больным горлом", — сообщила Бурнацкая.